Леопард на тропе: редкий хищник неожиданно встретился с рабочими в Приморье

Неожиданная встреча с редким хищником произошла на границе национального парка «Земля леопарда» в Приморье. Во время прокладки противопожарных просек (минполос) рабочие случайно заметили дальневосточного леопарда, который спокойно шёл по лесной дороге и, по всей видимости, не чувствовал рядом человека. Лишь после того как один из людей дал о себе знать — зверь тут же ретировался в лес, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе нацпарка.