Леопард на тропе: редкий хищник неожиданно встретился с рабочими в Приморье

Неожиданная встреча с редким хищником произошла на границе национального парка «Земля леопарда» в Приморье. Во время прокладки противопожарных просек (минполос) рабочие случайно заметили дальневосточного леопарда, который спокойно шёл по лесной дороге и, по всей видимости, не чувствовал рядом человека. Лишь после того как один из людей дал о себе знать — зверь тут же ретировался в лес, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе нацпарка.
Как рассказал ИА PrimaMedia директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев, встреча произошла в естественной среде обитания леопарда.
«Животные часто пользуются лесными дорогами для перемещения. Погода — влажность и ветер не в ту сторону не позволил леопарду учуять человека, который предположительно с машины снимал. Как только леопард увидел человека, то спасся бегством. Иными словами проявил правильную реакцию», — пояснил эксперт.
Специалисты научного отдела «Земли леопарда» определили животное по индивидуальному рисунку пятен на шкуре. Это самец Leo 215M, которому около шести лет — возраст расцвета для дальневосточного леопарда.
Хотя встречи с этими редкими кошками крайне редки, они периодически возможны в приграничных с нацпарком районах.
Напомним, в конце мая текущего года жители Приморья заметили дальневосточного леопарда в районе памятника Героям Хасана. Представители нацпарка «Земля леопарда» рассказали корр. ИА PrimaMedia, что леопард прятался в высокой траве на сопке Крестовая. Услышав приближающихся людей, зверь поспешил скрыться.