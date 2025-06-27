Полузащитник «Динамо» Глебов высказался о переходе Ивана Сергеева из «Крыльев»

Игрок московского «Динамо» Данил Глебов прокомментировал вероятный переход форварда «Крыльев» Ивана Сергеева в стан бело-голубых. Об этом сообщает Чемпионат.
По словам Глебова, у них был разговор с Сергеевым, но конкретики по подписанию они не обсуждали. Также полузащитник бело-голубых отметил, что Сергеев хороший футболист.
На данный момент у нападающего есть контракт с самарскими «Крыльями Советов», которое подписано до 2027 года.
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