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В Самарской области ограничат продажу алкоголя 28 июня

В Самарской области введут запрет на продажу алкоголя из-за школьных выпускных.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре и области 28 июня пройдут выпускные в образовательных учреждениях. Из-за мероприятий в регионе введут запрет на продажу алкоголя, соответствующие документы опубликовали на сайте регионального правительства.

Ограничения будут действовать не во всех городах и районах губернии. Согласно представленным данным, запрет на продажу спиртного будет действовать в магазинах с 08:00 до 23:00. Алкоголь не будут продавать в некоторых сетевых точках Самары, Тольятти и Жигулевске.

Стоит отметить, что покупатели смогут приобрести алкогольные напитки в кафе и ресторанах. Также запрет будет действовать в Большечерниговском районе, поселках Шумовский, Восточный, Глушицкий, Краснооктябрьский, Аверьяновский, Иргизский, Пензено, Поляков, в селах Августовка, Новый Камелик, Украинка.