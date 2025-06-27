В Самарской области ограничат продажу алкоголя 28 июня

Ограничения будут действовать не во всех городах и районах губернии. Согласно представленным данным, запрет на продажу спиртного будет действовать в магазинах с 08:00 до 23:00. Алкоголь не будут продавать в некоторых сетевых точках Самары, Тольятти и Жигулевске.