В Омск не пустили 15 тонн нектаринов из Казахстана

Автофургон с фруктами был остановлен на территории ФКП «Черлакский» (в районе МАПП «Ольховка»). После тщательно проверки документов на груз, сотрудниками Россельхознадзора совместно с мобильной группой Омской таможни, было установлено расхождение между информацией на маркировке ящиков с нектаринами (указана страна происхождения — Китай) и данными, зафиксированными в предоставленном сертификате (Республика Казахстан). Данный факт послужил основанием для отказа во ввозе нектаринов на территорию региона.