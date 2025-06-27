В Омск не пустили 15 тонн нектаринов из Казахстана

Вчера, 26 июня, на территорию Омской области не пустили 15 тонн свежих нектаринов из Республики Казахстан. Об инциденте сообщило Управление Россельхознадзора по Омской области.
Автофургон с фруктами был остановлен на территории ФКП «Черлакский» (в районе МАПП «Ольховка»). После тщательно проверки документов на груз, сотрудниками Россельхознадзора совместно с мобильной группой Омской таможни, было установлено расхождение между информацией на маркировке ящиков с нектаринами (указана страна происхождения — Китай) и данными, зафиксированными в предоставленном сертификате (Республика Казахстан). Данный факт послужил основанием для отказа во ввозе нектаринов на территорию региона.
Всего же, с начала 2025 года, из-за нарушений правил ввоза было возвращено в Казахстан и Киргизию подкарантинной продукции общим весом 340 тонн, сообщили в ведомстве.