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В Омск не пустили 15 тонн нектаринов из Казахстана

Китайские фрукты с недействительным сертификатом развернули обратно в пункте таможенного ропуска «Ольховка».

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 26 июня, на территорию Омской области не пустили 15 тонн свежих нектаринов из Республики Казахстан. Об инциденте сообщило Управление Россельхознадзора по Омской области.

Автофургон с фруктами был остановлен на территории ФКП «Черлакский» (в районе МАПП «Ольховка»). После тщательно проверки документов на груз, сотрудниками Россельхознадзора совместно с мобильной группой Омской таможни, было установлено расхождение между информацией на маркировке ящиков с нектаринами (указана страна происхождения — Китай) и данными, зафиксированными в предоставленном сертификате (Республика Казахстан). Данный факт послужил основанием для отказа во ввозе нектаринов на территорию региона.

Всего же, с начала 2025 года, из-за нарушений правил ввоза было возвращено в Казахстан и Киргизию подкарантинной продукции общим весом 340 тонн, сообщили в ведомстве.