После уборки на Парамоновских складах в Ростове остались следы сажи

Напомним, ранее на площадке Парамоновских складов, действительно, снимали киноленту, и во время этого творческого действа на стены была нанесена сажа. Такое отношение к историческому месту возмутило жителей донской столицы. После этого представители съемочной группы пообещали провести уборку.