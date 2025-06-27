После уборки на Парамоновских складах в Ростове остались следы сажи

На стенах Парамоновских складов в Ростове-на-Дону все еще видны следы сажи, а также в некоторых местах пропал верхний слой старинной кирпичной кладки. Изменения отметили очевидцы.
По словам ростовчан, все дело в некачественной уборке, которую якобы провели после съемок фильма.
Напомним, ранее на площадке Парамоновских складов, действительно, снимали киноленту, и во время этого творческого действа на стены была нанесена сажа. Такое отношение к историческому месту возмутило жителей донской столицы. После этого представители съемочной группы пообещали провести уборку.
Кто именно постарался привести все в порядок, неизвестно. Однако ростовчане считают, что сажу смывали именно киношники.
К слову, комплекс зерновых складов на улице Береговой считается объектом культурного наследия федерального значения. Облик таких построек менять нельзя, но в некоторых случаях разрешаются реставрационные и ремонтные работы.
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В некоторых местах пропал верхний слой старинной кирпичной кладки Дмитрий КУТЕПОВ.