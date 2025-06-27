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Омские таможенники пресекли попытку ввоза нектаринов с опасными веществами

Возбуждено уголовное дело.

Источник: Om1 Омск

В четверг, 26 июня, на контрольном пункте «Черлакский» была предотвращена попытка ввоза в Россию 15 тонн нектаринов, которые относятся к подкарантинной продукции.

Причиной отказа во ввозе стало обнаружение недействительного фитосанитарного сертификата. При осмотре груза выяснилось, что информация на маркировке ящиков, указывающая страну происхождения — Китай, не совпадает с данными, указанными в сертификате (Республика Казахстан).

В отношении перевозчика было возбуждено дело по статье «Нарушение правил ввоза подкарантинной продукции». Грузовой транспорт был направлен обратно на территорию Казахстана.

Также в пресс-службе регионального Россельхознадзора продемонстрировали фотографии с ящиками нектаринов, на которых указаны вещества, такие как мышьяк, ртуть и кадмий.