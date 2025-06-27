В Самаре волонтеры «Том Сойер Феста» отреставрировали фасад исторического дома

В Самаре проходит очередной сезон «Том Сойер Феста». В его рамках был приведен в порядок дом на улице Братьев Коростылевых, 125.
Волонтеры организации покрасила фасад, очистили кирпич и прописали защитным составом. По словам организаторов, осталось завершить только мелкие детали.
Следующий объект внимания организации — здание на Чапаевской, 64. Это дом 1873 года постройки. Его фасад тоже собираются отреставрировать.
Ранее мы делали большой материал и фоторепортаж о настоящей жизни непарадной Самары.
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