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В Самаре волонтеры «Том Сойер Феста» отреставрировали фасад исторического дома

В Самаре проходит очередной сезон «Том Сойер Феста».

В Самаре проходит очередной сезон «Том Сойер Феста». В его рамках был приведен в порядок дом на улице Братьев Коростылевых, 125.

Волонтеры организации покрасила фасад, очистили кирпич и прописали защитным составом. По словам организаторов, осталось завершить только мелкие детали.

Следующий объект внимания организации — здание на Чапаевской, 64. Это дом 1873 года постройки. Его фасад тоже собираются отреставрировать.

Ранее мы делали большой материал и фоторепортаж о настоящей жизни непарадной Самары.

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