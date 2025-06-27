В Мексике попытались похитить инопланетную сферу

В Мексике произошла попытка похищения загадочного объекта. Уфологи считают его потенциальным доказательством существования внеземной жизни. Речь идет о так называемой «сфере из Буги» — металлическом шаре, который в марте этого года заметили в небе над городом Буга в Колумбии. Объект двигался по зигзагообразной траектории, нехарактерной для обычных летательных аппаратов.