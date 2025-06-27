В Мексике попытались похитить инопланетную сферу

В Мексике произошла попытка похищения загадочного объекта. Уфологи считают его потенциальным доказательством существования внеземной жизни. Речь идет о так называемой «сфере из Буги» — металлическом шаре, который в марте этого года заметили в небе над городом Буга в Колумбии. Объект двигался по зигзагообразной траектории, нехарактерной для обычных летательных аппаратов.
После приземления сферу передали ученым, и теперь она находится на хранении в Мехико. Именно туда, по словам американского уфолога Стивена Грира, и пытались попасть злоумышленники, переодетые в форму полицейских. Информацию о попытке взлома обнародовали на конференции 20 июня, передает Daily Mail.
Объект вызывает большой интерес среди специалистов. Внутри сферы обнаружили волоконно-оптические элементы: можно предположить, что она способна передавать сигналы. Мексиканский инженер Родольфо Гарридо утверждает, что устройство похоже на прототип беспроводного генератора энергии, созданного Николой Теслой в начале XX века. По словам инженера, сфера создала ионизированное поле, которое высушило почву и уничтожило растительность на месте посадки.
Команда ученых планирует попытаться активировать объект, чтобы он вновь начал вращаться и левитировать. Гарридо считает, что в этом случае сфера сможет выйти на контакт с теми, кто ее отправил. Однако разрезать объект ради изучения пока не планируют.
Примечательно, что Бугкская сфера стала первым подобным объектом, находящимся исключительно в распоряжении гражданских ученых, а не государственных структур. Стивен Грир заявил, что все образцы металла уже переданы в лаборатории для глубокого анализа, а власти проинформированы о ситуации.