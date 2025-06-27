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«Разговоры о будущем ЕАЭС под хруст драников». Эйсмонт раскрыла детали ужина глав стран на форуме ЕАЭС с белорусской кухней и цимбалами

Эйсмонт сказала, чем угощали глав стран во время ужина на форуме ЕАЭС в Минске.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт раскрыла детали неформального ужина в рамках форума ЕАЭС в Минске, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Ранее детали меню ужина глав государств на форуме ЕАЭС в Минске опубликовали в сети: «Хлеб-соль и белорусская кухня».

Позднее были раскрыты детали неформального вечера глав государств после насыщенных дискуссий на Евразийском экономическом форуме. Сообщается, что неформальный ужин проходил во Дворце Независимости, где также продолжился диалог в теплой атмосфере.

— Предметно поработав на Евразийском форуме, главы государств поужинали, — сказала пресс-секретарь белорусского лидера.

Наталья Эйсмонт уточнила, что белорусская сторона на неформальном ужине старалась создать обстановку той же рабочей части, но в другой обстановке. Для этого использовался, например, белорусский колорит.

— Мы понимали, что здесь не обойтись без настоящего, красивого, душевного белорусского колорита. Гостеприимство — наша национальная черта, — заметила она.

Наталья Эйсмонт назвала президента Беларуси Александра Лукашенко самым гостеприимным человеком в стране. И отметила, что именно его поручением и задачей было все «организовать очень тепло, по-нашему».

Затем она раскрыла, что вечернее мероприятие состояло из нескольких небольших частей. Гостей неформального ужина встретили так, чтобы с порога «они ощутили белорусскую душу». Поэтому были белорусские национальные инструменты — цимбалы, был хлеб-соль. В качестве аперитива были предложены белорусские национальные напитки и настойки.

В такой атмосфере также была проведена небольшая презентация и дегустация самых различных белорусских продуктов: молочных, мясных, хлеба, который, как она обратила внимание, сейчас выпекают в разных регионах, и регионы даже соревнуются между собой.

Подытожив, Наталья Эйсмонт рассказала, что представляет собой белорусское гостеприимство.

— Белорусское гостеприимство — это когда каждый гость чувствует себя как дома, а разговоры о будущем ЕАЭС идут под хруст драников и мелодии цимбал, — констатировала пресс-секретарь белорусского президента.

Напомним, 26 — 27 июня в Минске проходит IV Евразийский экономический форум.

В Минске главы стран ЕАЭС сделали family photo на фоне гигантского БЕЛАЗ-75710.

А еще «Пул Первого» показал, как выглядит комната ожидания президентов на саммите ЕАЭС в Минске.

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