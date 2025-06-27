В Самарской области временно ограничили работу интернета

САМАРА, 27 июн — РИА Новости. Работа мобильного интернета временно ограничена в Самарской области для безопасности жителей и защиты объектов инфраструктуры, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале.
«Как и в других регионах России, в Самарской области фиксируются ограничения в работе мобильного интернета. Данные меры направлены на повышение безопасности граждан и защиту объектов инфраструктуры. Подчеркиваю, что ограничения носят временный характер», — написал Федорищев.
Ранее губернатор сообщал, что утром в пятницу произошла попытка атаки БПЛА на промышленное предприятие в Новокуйбышевске. Пострадавших нет, на месте работают оперативные службы.