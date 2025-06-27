Суд обязал 40-летнего мужчину закрыть нелегальный хостел под Пермью

Суд обязал 40-летнего мужчину закрыть нелегальный хостел, который он организовал под Пермью, сообщает региональное ГУФССП.
Спор между администрацией и местным жителем возник в Пермском округе. Муниципалитет вышел в суд с иском о сносе нелегального хостела в двухэтажном здании, которое местный предприниматель разместил на своём участке в селе Култаево. Поскольку земля должна была использоваться для индивидуального жилого строительства, администрация потребовала снести здание.
На время судебных разбирательств муниципалитет попросил суд принять обеспечительные меры. Инстанция согласилась и постановила запретить мужчине эксплуатировать здание и вести в нём незаконную деятельность.
Исполнительный документ поступил в отделение судебных приставов Пермского округа. Сотрудники ведомства выехали на место и выяснили, что в каркасном доме проживает около 60 человек — людей выгнали из помещения, а само здание опечатали. Владельца также предупредили, что за нарушение ограничения последует административная ответственность.