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Суд обязал 40-летнего мужчину закрыть нелегальный хостел под Пермью

Он организовал бизнес в самовольно построенном здании.

Источник: УФССП по Пермскому краю

Суд обязал 40-летнего мужчину закрыть нелегальный хостел, который он организовал под Пермью, сообщает региональное ГУФССП.

Спор между администрацией и местным жителем возник в Пермском округе. Муниципалитет вышел в суд с иском о сносе нелегального хостела в двухэтажном здании, которое местный предприниматель разместил на своём участке в селе Култаево. Поскольку земля должна была использоваться для индивидуального жилого строительства, администрация потребовала снести здание.

На время судебных разбирательств муниципалитет попросил суд принять обеспечительные меры. Инстанция согласилась и постановила запретить мужчине эксплуатировать здание и вести в нём незаконную деятельность.

Исполнительный документ поступил в отделение судебных приставов Пермского округа. Сотрудники ведомства выехали на место и выяснили, что в каркасном доме проживает около 60 человек — людей выгнали из помещения, а само здание опечатали. Владельца также предупредили, что за нарушение ограничения последует административная ответственность.