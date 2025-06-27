Суд обязал 40-летнего мужчину закрыть нелегальный хостел под Пермью

Исполнительный документ поступил в отделение судебных приставов Пермского округа. Сотрудники ведомства выехали на место и выяснили, что в каркасном доме проживает около 60 человек — людей выгнали из помещения, а само здание опечатали. Владельца также предупредили, что за нарушение ограничения последует административная ответственность.