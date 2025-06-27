В Ташкенте до конца года оцифруют миллион деревьев — Минэкологии

Как отметили в Минэкологии, создание цифрового реестра позволит системно учитывать деревья, интегрировать сведения с другими государственными информационными системами, в том числе в сфере градостроительства и землепользования, а также усилить контроль за их сохранностью и предотвратить случаи незаконной вырубки.