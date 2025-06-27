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В Ташкенте до конца года оцифруют миллион деревьев — Минэкологии

Создание цифрового реестра зеленых насаждений позволит системно учитывать деревья, интегрировать сведения с информационными системами в сфере градостроительства и землепользования, а также контролировать их сохранность и предотвращать незаконную вырубку.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 27 июня — Sputnik. Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата совместно с городским хокимиятом при поддержке Международного общественного фонда Zamin начало работу над созданием цифрового реестра деревьев Ташкента, сообщает пресс-служба ведомства.

«После завершения обучающих курсов, проведения практических работ и тестирования оборудования в полевых условиях, специалисты министерства и Департамента цифрового развития Ташкента приступили к формированию электронной базы данных зеленых насаждений города», — говорится в сообщении.

Как отметили в Минэкологии, создание цифрового реестра позволит системно учитывать деревья, интегрировать сведения с другими государственными информационными системами, в том числе в сфере градостроительства и землепользования, а также усилить контроль за их сохранностью и предотвратить случаи незаконной вырубки.

В процессе используются современные технологии, включая GPS-устройства, фотофиксацию, инструментальные измерения, а также элементы искусственного интеллекта для анализа данных.

«После верификации дендрологами, в реестре будет доступна информация о каждом дереве: порода, возраст, состояние, точное местоположение и другие характеристики», — пояснили в министерстве.

До конца текущего года планируется внести в базу на платформе green.tashkent.uz, не менее одного миллиона деревьев.