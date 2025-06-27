Омичи вновь жалуются на перебои с мобильной связью

На виртуальный детекторе сбоев Downdetector отмечены 82 жалобы в час в период с 8 до 12 часов. Больше всего от ненадежной связи страдали сегодня абоненты МТС — 51% от общего числа жалоб. Второе место у Билайна — 19% сбоев у омских абонентов этого оператора. Значительно лучше обстоят дела со связью и мобильным интернетом у абонентов оператора YOTA (12%) и оператора Мегафон (4%).