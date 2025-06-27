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Омичи вновь жалуются на перебои с мобильной связью

Проблемы со связью начались у жителей Омска с самого утра.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 27 июня, с 8 утра от омичей стали поступать многочисленные жалобы на сбои в работе мобильной связи.

На виртуальный детекторе сбоев Downdetector отмечены 82 жалобы в час в период с 8 до 12 часов. Больше всего от ненадежной связи страдали сегодня абоненты МТС — 51% от общего числа жалоб. Второе место у Билайна — 19% сбоев у омских абонентов этого оператора. Значительно лучше обстоят дела со связью и мобильным интернетом у абонентов оператора YOTA (12%) и оператора Мегафон (4%).

Проблемы со связью и мобильным интернетом начались в Омске 20 дней назад. Спустя несколько дней ситуацию прокомментировал губернатор Виталий Хоценко. Он признал, что ограничения связаны с обеспечением безопасности.