В Перми временно изменят схему движения четырех автобусных маршрутов

Городской департамент транспорта предупредил горожан об ограничении движения автобусов маршрутов № 3, № 51 и № 71 к Речному вокзалу и станции «Пермь I». В связи с проведением первенства России по триатлону, маршруты не будут доезжать до конечной остановки 29 июня с 06:00 до 14:00.