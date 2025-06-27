В Перми временно изменят схему движения четырех автобусных маршрутов

Администрация Перми сообщила о корректировке пути следования автобусного маршрута № 15 «Южная — ДДК им. Кирова — Центральный рынок». Изменение введут в связи с проведением ремонтных работ на ул. Магистральной.
Автобусы с 22:00 27 июня по 06:00 30 июня начнут следовать по улицам Причальной и Безымянной со всеми остановками по пути следования до конечной остановки «Южная». Остановки «Северная» и «Улица Магистральная» маршрутом временно обслуживаться не будут.
Городской департамент транспорта предупредил горожан об ограничении движения автобусов маршрутов № 3, № 51 и № 71 к Речному вокзалу и станции «Пермь I». В связи с проведением первенства России по триатлону, маршруты не будут доезжать до конечной остановки 29 июня с 06:00 до 14:00.
Автобусы маршрутов № 3 и № 71 будут следовать до остановки «Ул. Ленина» с разворотом по улицам Советской, 25 Октября и Ленина, маршрут № 51 — до остановки «ПНИПУ».