В Ростовской области ищут желающих работать за 310 тысяч рублей в месяц ищут

Всего на Дону за полгода было опубликовано почти 108 тысяч вакансий, и по этому показателю регион занял десятое место в стране. Список самых высокооплачиваемых профессий кардинально не менялся уже пару лет. Эксперты также считают, что во второй половине 2025 года существенного роста зарплат ожидать не стоит.