В Ростовской области ищут желающих работать за 310 тысяч рублей в месяц ищут

В Ростовской области назвали самые высокие предлагаемые зарплаты за период с января по июнь 2025 года. Исследование провели аналитики hh.ru.
Оказалось, что на максимальную оплату труда могли рассчитывать руководители разных уровней, ИТ-специалисты, а также некоторые «синие воротнички».
В лидеры по медианной зарплате вышли: дата-сайентист (310 тысяч рублей), коммерческий директор (200 тысяч рублей), DevOps-инженер и операционный директор (175 тысяч рублей), финансовый директор (170 тысяч рублей).
Также высокую оплату труда предлагали техническим директорам и руководителям группы разработки (по 150 тысяч рублей). Меньше указанных сумм, но большее 100 тысяч предлагали прорабам, курьерам, программистам, сварщикам и токарям.
Всего на Дону за полгода было опубликовано почти 108 тысяч вакансий, и по этому показателю регион занял десятое место в стране. Список самых высокооплачиваемых профессий кардинально не менялся уже пару лет. Эксперты также считают, что во второй половине 2025 года существенного роста зарплат ожидать не стоит.
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