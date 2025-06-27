В Ростове-на-Дону, в Донской государственной публичной библиотеке, 26 июня состоялось экспертное обсуждение глубинных причин украинского кризиса, где особое внимание уделили историческим параллелям с событиями Второй мировой войны и происходившим в Европе еще в 19 веке. Мероприятие, организованное АНО «Центр общественного и информационного сотрудничества “Европа” при поддержке представительства МИД в Ростове-на-Дону совместно с экспертами из России и зарубежных стран, было открыто для посещения, и в нем приняли участие все желающие.
— Специальная военная операция обнажила глубинные проблемы, уходящие корнями более чем на столетие назад. Парадоксально, но успехи нашей армии пока не нашли адекватного отражения в научной сфере, где продолжают господствовать псевдонаучные концепции, — отметил руководитель центра «Европа» Эдуард Попов, выступавший 4 июня с докладом перед членами Совета безопасности ООН в Нью-Йорке. — Наша исследовательская группа ставит целью восстановление исторической правды и выявление истоков искусственно созданного конфликта, прослеживающихся с 19 века.
Эксперты особо отметили важность непредвзятого исследования трагических событий, связанных со славянскими народами в прошлом столетии, значительная часть которых остается недостаточно изученной в мировой исторической науке. В ходе дискуссии была подчеркнута необходимость противостоять искажению исторических фактов и искусственному разобщению славянских этносов.
Особое внимание уделили геноциду советского народа в том числе на территории Ростовской области.
— Надо понимать, что оккупацию осуществляли не только немецкие части, но и воинские формирования со всей Европы, — поясняет Эдуард Попов. — Это была системная политика уничтожения славян, закрепленная в официальных документах Третьего рейха. При том, что Холокост и геноцид армян широко известны, трагедия славянских народов остается малоизученной.
В ходе заседания круглого стола экспертная группа представила статьи и книги, подготовленные по итогам многолетнего изучения вопроса причин украинского кризиса.
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