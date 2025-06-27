В Ростове эксперты раскрыли исторические корни украинского кризиса

В Ростове-на-Дону, в Донской государственной публичной библиотеке, 26 июня состоялось экспертное обсуждение глубинных причин украинского кризиса, где особое внимание уделили историческим параллелям с событиями Второй мировой войны и происходившим в Европе еще в 19 веке. Мероприятие, организованное АНО «Центр общественного и информационного сотрудничества “Европа” при поддержке представительства МИД в Ростове-на-Дону совместно с экспертами из России и зарубежных стран, было открыто для посещения, и в нем приняли участие все желающие.