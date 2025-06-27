Количество отравлений алкоголем в Башкирии снижается

В Башкирии снизилось число отравлений алкоголем 12,5%. Об этом сообщает Роспотребнадзор республики.
По данным ведомства, за первые пять месяцев текущего года в регионе показатель количества отравлений спиртосодержащей продукцией составил 10,7 случая на 100 тысяч населения против 11,4 за аналогичный период 2024-го.
Антилидером по числу отравлений стала Уфа с 187 случаями, за ней следуют Белорецк (35 случаев), Стерлитамак (29), Октябрьский (20) и Дюртюли (15). Среди районов наиболее проблемными оказались Белорецкий (35 случаев), Уфимский (11), Татышлинский (10), Дюртюлинский (9) и Стерлитамакский (7).
Анализ причин отравлений показал, что почти половина случаев (49,7%) связана с употреблением этанола, еще 44,6% — с приемом неуточненного спирта.
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