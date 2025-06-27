Почему коммунальные тарифы вновь повышают и как сэкономить на ЖКХ

Индексация тарифов в июле 2025 года будет выше, чем в некоторые предыдущие годы, когда темпы роста держались ближе к 4—6%, но при этом соответствует общему инфляционному фону и росту издержек в отрасли, отмечает генеральный директор управляющей компании «Терра» Юлия Федорова. В разговоре с «Газетой.Ru» она спрогнозировала увеличение ежемесячных платежей в размере от 500 рублей и выше — в зависимости от состава семьи, площади квартиры и структуры потребления ресурсов.