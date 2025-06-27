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День молодёжи 2025 в Перми. Список мероприятий

Основные мероприятия пройдут на городской эспланаде.

Источник: Аргументы и факты

28 июня в России празднуют День молодёжи — национальный праздник молодых людей. В Перми в этот день пройдёт фестиваль, основной площадкой которого станет городская эспланада: от Театра-Театра до Законодательного собрания. Сайт perm.aif.ru публикует полный список всех мероприятий Дня молодёжи в Перми в 2025 году.

Когда и где в Перми выступят NILETTO и Люся Чеботина?

Поздравить молодых пермяков приедут два известных исполнителя — автор множества хитов, среди которых «Любимка», «Худи», «Если тебе будет грустно» и др. — NILETTO, а также Люся Чеботина, известная слушателям по композициям «СОЛНЦЕ МОНАКО», «КОМАНДИР», «ЛУЧШАЯ ПОДРУГА» и др. На главной сцене артисты вместе с пермяками споют свои главные хиты.

Точное время выступления артистов неизвестно. Однако исполнители должны появиться на сцене в период с 16:00 до 21:00. Выступление Люси Чеботиной состоится ориентировочно в 17:00 после открытия фестиваля «Фанфары Прикамья». Концерт NILETTO завершит фестиваль.

День молодёжи 2025 в Перми — полная программа всех мероприятий.

Помимо концертной программы на фестивале будут образовательные, спортивные и творческие зоны, а также особые мероприятия для всей семьи. Все площадки объединят в тематические маршруты, чтобы показать — Пермь — это город, где для молодёжи возможно всё.

С 12:00 до 17:00 на площади перед Театром-Театром развернётся экстрим-парк с роллердромом и рампами для соревнований по уличным культурам. Там же пройдут мастер-классы по скейтбордингу, агрессивным роликам и самокатам.

Рядом с Памятником Героям фронта и тыла с 12:00 до 16:00 откроется пространство «Крылья возможностей» с мастер-классами и соревнованиями по управлению БПЛА, роботехническому танковому биатлону, а также выставкой «Пермский характер» с трофеями из зоны спецоперации.

Кроме того, в это время планируются уличные танцы, грант-завтраки с экспертами Росмолодёжи, лекции по ИИ, предпринимательству и кибербезопасности, а также выступления молодых артистов.

Главной площадкой праздника станет эспланада перед Законодательным собранием. С 13:00 здесь начнут работу тематические зоны от молодёжных сообществ. В 16:00 стартует Всероссийский фестиваль военных и духовых оркестров «Фанфары Прикамья», посвящённый 80-летию Победы.

Далее состоится шоу-показ капсульной коллекции от молодых дизайнеров. Почётные гости проведут телемост между Пермью и Омском — молодёжными столицами.

С 13:00 до 20:00 будет работать «Маркет молодых», где пермские предприниматели представят свою продукцию. В программе — показы коллекций молодых дизайнеров в формате иммерсивных мини-спектаклей.

В торговой зоне также можно будет купить первые экземпляры лимитированной коллекции «Круче Перми только Пермь». Кроме того, пройдёт защита проектов в рамках грантового конкурса «ПерспектиВЫ». Победители получат до 100 000 рублей на реализацию своих идей.

С 16:00 до 20:00 будет открыт медиапавильон с участием компании VK и мастер-классами для начинающих медийщиков. В спортивной зоне пройдёт турнир по настольному футболу при поддержке клуба «Амкар».

В зоне «Люби» можно будет получить браслет, означающий открытость к новым знакомствам. Все желающие смогут оставить стикер на стеле знакомств, указав свои увлечения, имя и контактные данные — телефон или ссылку на соцсети.

Фестиваль завершится запуском новых городских маршрутов, открытием арт-объекта «Сердце России» и стартом спецпроекта «Обмен молодёжными столицами».

Для участия в праздничных мероприятиях Дня молодёжи необходимо пройти регистрацию, которая доступна на сайте деньмолодёжи2025.рф.

Празднование Дня молодёжи завершится на набережной Камы у Речного вокзала, где пройдёт открытие фестиваля «Город встреч». На нём выступит певица Ева Польна и пермские артисты. Подробнее — в материале сайта perm.aif.ru.

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