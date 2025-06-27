День молодёжи 2025 в Перми. Список мероприятий

28 июня в России празднуют День молодёжи — национальный праздник молодых людей. В Перми в этот день пройдёт фестиваль, основной площадкой которого станет городская эспланада: от Театра-Театра до Законодательного собрания. Сайт perm.aif.ru публикует полный список всех мероприятий Дня молодёжи в Перми в 2025 году.