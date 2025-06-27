Daily Mail: дедушка будущей главы MI6 Метревели служил в танковых войсках СС

«Если бы меня призвали в Красную Армию, моя политическая неблагонадежность означала бы, что меня использовали бы только в тылу. Я давно надеялся, что Германия вступит в войну с Россией Хотел воспользоваться паникой, чтобы таким образом, и тем более быстро, перейти на сторону немцев», — писал Добровольский.