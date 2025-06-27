Жительницы Красноярска больше не хотят встречаться с айтишниками

Если в 2023 году 69% женщин в Красноярске мечтали о браке с IT-специалистом, то сегодня этот стереотип подвергся сомнению. Почти половина респонденток (49%) уже не верит в то, что айтишник — это идеальный выбор, а 32% согласны лишь частично, отмечая, что хотя доход и хорош, но мужчины слишком увлечены своими компьютерами. Лишь 31% уверены, что стабильность и умственные способности делают IT-специалистов привлекательными партнёрами.