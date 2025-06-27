Жительницы Красноярска больше не хотят встречаться с айтишниками

Согласно исследованию, проведённому Дейтинг-сервисом Mamba, профессия мужчины всё больше влияет на предпочтения женщин при выборе партнёра. 43% опрошенных считают её определяющей, а 36% — одним из ключевых критериев. Вопрос о том, какие профессии привлекают внимание, а какие отталкивают, стал особенно актуальным.
Айтишники: идеальные кандидаты или домоседы?
Если в 2023 году 69% женщин в Красноярске мечтали о браке с IT-специалистом, то сегодня этот стереотип подвергся сомнению. Почти половина респонденток (49%) уже не верит в то, что айтишник — это идеальный выбор, а 32% согласны лишь частично, отмечая, что хотя доход и хорош, но мужчины слишком увлечены своими компьютерами. Лишь 31% уверены, что стабильность и умственные способности делают IT-специалистов привлекательными партнёрами.
Кто в фаворитах?
Самыми желанными профессиями среди красноярских женщин стали врачи (47%) и стоматологи (41%), которых ценят за ответственность и мастерство. Предприниматели (34%) привлекают своими амбициями, тогда как айтишники (29%) — стабильностью. Замыкают топ электрики (20%), шеф-повара (19%) и представители рискованных профессий, таких как пожарные и полицейские (11%). В то же время курьеры и таксисты не вызывают интереса, несмотря на высокие доходы: 23% женщин не одобряют переход к таким профессиям, считая это шагом назад.
Стоп-лист профессий и ключевые критерии выбора партнёра.
60% женщин не готовы строить отношения с мужчинами, которые постоянно испытывают финансовые трудности. 22% отвергают кандидатов, которые слишком увлечены компьютерами, а 19% стараются избегать тех, чья работа связана с постоянным стрессом. В стоп-лист попадают трудоголики (16%) и фрилансеры с нестабильным графиком (12%). Однако 39% готовы закрыть глаза на непопулярную профессию, если человек действительно достоин.
Финансовая стабильность важна для 36% женщин, но личные качества имеют приоритет: уверенность в себе и ответственность (48%), забота (44%) и надёжность (41%) — главные критерии. 23% респонденток ценят чувство юмора и лёгкость общения, а 18% — способность адаптироваться к изменениям.
Щедрость на свиданиях: кто платит чаще?
73% женщин уверены, что серьёзный мужчина оплатит счёт на первом свидании, независимо от своей профессии. Однако 21% считают мужчин из реального сектора более щедрыми, в то время как офисные работники оказались в аутсайдерах — только 5% верят в их щедрость на свиданиях.
Идеальные зятья по мнению красноярок.
Что касается мнения родителей, то врачи и спасатели пользуются наибольшей симпатией у старшего поколения (16%). На втором месте военные (13%), которые ценятся за дисциплину и силу воли. IT-специалисты вызывают меньше восторга — только 6% девушек уверены, что их мамы будут гордиться «зятем за компьютером». Айтишники лишь немного опережают артистов и музыкантов, доля которых составляет менее 1,3%.
При этом половина опрошенных женщин подчеркивает: выбор партнёра — это их личное дело, и семье придётся принять любого, кто будет рядом.
В исследовании Mamba приняли участие 2900 респондентов старше 18 лет из Красноярска, Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов России.