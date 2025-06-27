Рядом с ДВГУПС в Хабаровске появится мемориал павшим героям

Дальневосточный государственный университет путей сообщения, Тихоокеанский государственный университет, Дальневосточный государственный медицинский университет (ДВГМУ) и Дальневосточный институт управления — филиал РАНХиГС заключили соглашение по реализации уникального проекта, направленного на сохранение исторической памяти и увековечивание подвига героев, которые отдали свои жизни за Родину в войнах и конфликтах, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Будущий мемориал будет посвящён как героям Второй мировой войны, так и воинам, принимавшим участие в специальной военной операции, в том числе и тем, кто ушел из нашего вуза. Комплекс расположится на университетской площади — на аллее на траве перед главным входом, — рассказали в пресс-службе ДВГУПС.
Идея создания мемориального комплекса принадлежит офицерам и студентам-курсантам Межвузовского военного учебного центра при ДВГУПС, который в октябре 2025 года отметит своё 85-летие.