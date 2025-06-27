Рядом с ДВГУПС в Хабаровске появится мемориал павшим героям

— Будущий мемориал будет посвящён как героям Второй мировой войны, так и воинам, принимавшим участие в специальной военной операции, в том числе и тем, кто ушел из нашего вуза. Комплекс расположится на университетской площади — на аллее на траве перед главным входом, — рассказали в пресс-службе ДВГУПС.