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Рядом с ДВГУПС в Хабаровске появится мемориал павшим героям

Он будет посвящён героям России разных войн.

Источник: ДВГУПС

Дальневосточный государственный университет путей сообщения, Тихоокеанский государственный университет, Дальневосточный государственный медицинский университет (ДВГМУ) и Дальневосточный институт управления — филиал РАНХиГС заключили соглашение по реализации уникального проекта, направленного на сохранение исторической памяти и увековечивание подвига героев, которые отдали свои жизни за Родину в войнах и конфликтах, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Будущий мемориал будет посвящён как героям Второй мировой войны, так и воинам, принимавшим участие в специальной военной операции, в том числе и тем, кто ушел из нашего вуза. Комплекс расположится на университетской площади — на аллее на траве перед главным входом, — рассказали в пресс-службе ДВГУПС.

Идея создания мемориального комплекса принадлежит офицерам и студентам-курсантам Межвузовского военного учебного центра при ДВГУПС, который в октябре 2025 года отметит своё 85-летие.