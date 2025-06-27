Дороги к особо охраняемым природным зонам Самарской области отремонтируют

Одним из знаковых объектов является автодорога «Сызрань Шигоны» Волжский Утес турбаза «Солнечный Мыс», ведущая к заповедным местам Шигонского района. Капитальный ремонт проводится на участке протяженностью 3,29 км, проходящем по селу Муранка.
В Похвистневском районе завершается ремонт участка дороги Похвистнево-Клявлино, которая проходит вблизи Ятманских широколиственных лесов, похвистневских дубрав и горы Копейка. Также на автодороге ремонтируют два моста через реки Тергалу и Сок.
Мост через Сок располагается в Камышлинском районе и входит в маршрут движения к сероводородному источнику камышлинская «Мацеста» в селе Камышла, а также к кленово-ясменниковой дубраве.
В Красноярском районе досрочно завершен ремонт дороги «Урал» Светлый Ключ протяженностью 7,4 км, которая проходит вблизи рукотворного памятника Генковские полосы. Рядом с природным объектом ведется ремонт моста через ручей на автодороге «Урал» Муханово.
В Волжском районе ремонтируют мост через реку Курумка на трассе Волжский Курумоч «Урал», ведущей к Цареву Кургану. В Елховском районе приведут к нормативу мост через реку Кондурчу на трассе Елховка Никитинка, которая ведет к Зелёной горе, горе Лысой и роднику Мордвинский.
Общая протяженность отремонтированных в 2025 году дорог, ведущих к природным объектам в Самарской области, составит порядка 30 км. Также к нормативу будет приведено 5 мостовых сооружений.
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