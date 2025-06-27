ИИ научили быстро искать уязвимости в программном коде

Как отмечается в сообщении, для проверки безопасности ПО его разработчики используют так называемые статические анализаторы. Они представляют собой специализированные алгоритмы, которые проверяют каждую строчку кода, их последовательности и весь проект в целом на соответствие нормам и практикам тех языков программирования, на которых написаны программы. Для работы подобных систем проверки нужно много времени и ресурсов, что побуждает ученых искать альтернативы.