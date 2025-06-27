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Синоптики вновь выдали предупреждение о резком ухудшении погоды на Южном Урале

Синоптики вновь выдали предупреждение о резком ухудшении погоды на Южном Урале, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Ричмонде: +24° 2 м/с 94% 758 мм рт. ст. +25°
Источник: РИА "Новости"

«В ближайший час и до конца суток 27 июня, ночью и днем 28 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, крупный град, шквалистое усиление ветра до 25 м/с», — говорится в штормовом.

Спасатели рекомендуют при усилении ветра обходить рекламные щиты, легковозводимые конструкции, ЛЭП, не оставлять детей без присмотра.

Водителей во время сильного дождя просят снизить скорость движения на дорогах, избегать внезапных маневров и не парковать автомобили вблизи деревьев.