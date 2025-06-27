Синоптики вновь выдали предупреждение о резком ухудшении погоды на Южном Урале

«В ближайший час и до конца суток 27 июня, ночью и днем 28 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, крупный град, шквалистое усиление ветра до 25 м/с», — говорится в штормовом.