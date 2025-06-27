Красноярским родителям презентовали «летний рюкзак ребёнка»

Елена Сомова обратилась к родителям несовершеннолетних: «Ни в коем случае не оставляйте детей одних в летний период времени, призываем родителей организовать детям досуг в летних лагерях. Также ребёнок не должен ходить на водоём, так как чаще всего в данной местности нет спасателей и границ для плавания. С наступлением летних каникул всё больше фиксируются факты утопления детей, уже в этом году утонуло пятеро несовершеннолетних».