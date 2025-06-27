Красноярским родителям презентовали «летний рюкзак ребёнка»

Елена Сомова обратилась к родителям несовершеннолетних: «Ни в коем случае не оставляйте детей одних в летний период времени, призываем родителей организовать детям досуг в летних лагерях. Также ребёнок не должен ходить на водоём, так как чаще всего в данной местности нет спасателей и границ для плавания. С наступлением летних каникул всё больше фиксируются факты утопления детей, уже в этом году утонуло пятеро несовершеннолетних».
Инспекторы ПДН продемонстрировали рюкзак безопасности для детей в летний период времени. Рюкзак ребёнку следует брать с собой на прогулку. В сумке должны находиться: наколенники, сотовый телефон с контактами родных и близких, панама, надувные нарукавники, компас, ключ и часы и пр.
Руководитель ГАИ в Красноярском крае Сергей Молявко затронул тему дорожно-транспортных происшествий. Он привел статистику: за этот год совершено 172 дорожно-транспортных происшествия с участием детей, в них пострадало 174 ребенка и 8 погибли.
«Сегодня родители приобретают технику детям как игрушку. И они в качестве баловства выезжают на проезжую часть и попадают в ДТП. В небольших населенных пунктах жители еще и не информируют полицию о подобных фактах нарушения правил дорожного движения. Всё это приводит к печальной статистике», — подчеркнул Молявко.