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Красноярским родителям презентовали «летний рюкзак ребёнка»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сегодня полицейские провели традиционную летнюю пресс-конференцию по детской безопасности. Спикерами выступали заместитель начальника ПДН ГУ МВД России по краю Елена Сомова и врио руководителя управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по краю Сергей Молявко.

Источник: НИА Красноярск

Елена Сомова обратилась к родителям несовершеннолетних: «Ни в коем случае не оставляйте детей одних в летний период времени, призываем родителей организовать детям досуг в летних лагерях. Также ребёнок не должен ходить на водоём, так как чаще всего в данной местности нет спасателей и границ для плавания. С наступлением летних каникул всё больше фиксируются факты утопления детей, уже в этом году утонуло пятеро несовершеннолетних».

Инспекторы ПДН продемонстрировали рюкзак безопасности для детей в летний период времени. Рюкзак ребёнку следует брать с собой на прогулку. В сумке должны находиться: наколенники, сотовый телефон с контактами родных и близких, панама, надувные нарукавники, компас, ключ и часы и пр.

Руководитель ГАИ в Красноярском крае Сергей Молявко затронул тему дорожно-транспортных происшествий. Он привел статистику: за этот год совершено 172 дорожно-транспортных происшествия с участием детей, в них пострадало 174 ребенка и 8 погибли.

«Сегодня родители приобретают технику детям как игрушку. И они в качестве баловства выезжают на проезжую часть и попадают в ДТП. В небольших населенных пунктах жители еще и не информируют полицию о подобных фактах нарушения правил дорожного движения. Всё это приводит к печальной статистике», — подчеркнул Молявко.