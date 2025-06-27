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Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

ВЦИОМ: Путину доверяют 79,3% россиян.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Восемь из десяти (79,3%) россиян доверяют президенту России Владимиру Путину, 76,3% респондентов одобряют его работу на посту главы государства, следует из результатов опроса Аналитического центра ВЦИОМ.

Большинство (79,3%) опрошенных россиян ответили, что доверяют Путину, недоверие главе государства выразили 16,5% респондентов. Кроме того, 76,3% граждан РФ одобряют его деятельность на посту президента, не одобряют — 14,7%.

Работу правительства России одобряют 51,5% россиян, не одобряют — 18,6%. При этом, согласно результатам опроса, опубликованным на сайте ВЦИОМ, о доверии главе кабмина РФ Михаилу Мишустину заявили 60,9% респондентов, 19,5% сказали, что не доверяют ему.

На вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, 35,3% россиян назвали «Единую Россию», 10,8% — ЛДПР, 9,6% — КПРФ, 5,8% — партию «Новые люди», 4,1% — партию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Кроме того, 10,2% опрошенных россиян указали непарламентские партии.

Инициативный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 16−22 июня 2025 года среди 1600 россиян старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке мобильных номеров. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.

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