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Всебелорусский крестный ход по маршруту Жировичи — Минск пройдет 18 — 26 августа

Белорусская православная церковь сообщила даты Всебелорусского крестного хода.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, что Всебелорусский крестный ход пройдет в августе. Подробнее рассказали в пресс-службе Белорусской православной церкви.

Паломники в течение девяти дней преодолеют расстояние от Жирович до Минска. В 2025 году Всебелорусский крестный ход будет проходить уже в четвертый раз. В этом году крестный ход будет проводиться с 18 по 26 августа включительно.

— За девять дней паломники пройдут 250 километров. Их маршрут традиционно будет пролегать через четыре епархии и двадцать один храм, — рассказали в БПЦ.

Поучаствовать во Всебелорусском крестном ходе могут все желающие, присоединившись на любом отрезке пути.

Напомним, в этом году Жировичский монастырь отмечает 505-летний юбилей, поражая историей и чудесами.

Тем временем Наталья Эйсмонт раскрыла детали ужина глав стран на форуме ЕАЭС с белорусской кухней и цимбалами: «Разговоры о будущем ЕАЭС под хруст драников».