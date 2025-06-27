Всебелорусский крестный ход по маршруту Жировичи — Минск пройдет 18 — 26 августа

Стало известно, что Всебелорусский крестный ход пройдет в августе. Подробнее рассказали в пресс-службе Белорусской православной церкви.
Паломники в течение девяти дней преодолеют расстояние от Жирович до Минска. В 2025 году Всебелорусский крестный ход будет проходить уже в четвертый раз. В этом году крестный ход будет проводиться с 18 по 26 августа включительно.
— За девять дней паломники пройдут 250 километров. Их маршрут традиционно будет пролегать через четыре епархии и двадцать один храм, — рассказали в БПЦ.
Поучаствовать во Всебелорусском крестном ходе могут все желающие, присоединившись на любом отрезке пути.
Напомним, в этом году Жировичский монастырь отмечает 505-летний юбилей, поражая историей и чудесами.
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