Что появится на месте монорельса в Москве

По данным властей Москвы, ежегодное содержание монорельсовой линии обходится бюджету в 800 млн рублей. При этом статистика по картам «Тройка» свидетельствует о крайне низкой востребованности этого транспорта среди жителей: всего 39 человек пользуются им регулярно. За день монорельсом пользуются не более 2 тыс. человек, причем основную часть составляют туристы. Для сравнения: канатная дорога на Воробьевых горах ежедневно перевозит более 8 тыс. пассажиров, что в 4 раза превышает показатели монорельса. А себестоимость перевозки одного пассажира на монорельсовой дороге достигает 1500 рублей, что в 20 раз превышает аналогичный показатель в метро.