Что появится на месте монорельса в Москве

Что появится на месте монорельсовой дороги в Москве
В Москве планируют создать необычный парк на высоте шести метров, используя конструкцию бывшего монорельса. Проект предусматривает создание комфортного общественного пространства с пешеходными дорожками, живописными зелеными зонами, местами для отдыха и спортивными объектами, включая спортивный маршрут длиной более 4 км и беговую трассу. Часть монорельсовой дороги — вагончики и элементы прежней транспортной системы — сохранят в качестве напоминания об истории этого места, пишут «Ведомости».
Для удобства и безопасности посетителей территория будет оборудована современными системами освещения и видеонаблюдения, защитными ограждениями. По оценкам властей, новый высотный променад сможет принимать до 20 тысяч человек в день и станет важным связующим звеном между пятью районами столицы. Он объединит пять парков — «Яуза», ВДНХ, «Останкино», Ботанический сад и Тимирязевский. RTVI отмечает, что открытие высотного променада запланировано на 2027 год.
Ранее жители Москвы поддержали преобразование монорельсовой линии на северо-востоке города в круглогодичный высотный парк. За этот проект высказались более 70% участников голосования, которое прошло в начале июня на платформе «Активный гражданин».
Почему монорельс решили закрыть
В столичном департаменте транспорта рассказали, что монорельсовая система, функционирующая более двух десятилетий, так и не смогла стать полноценным элементом городской транспортной сети. В настоящее время ее маршрут частично дублируется трамваями, автобусами и электробусами. Также пассажиры чаще выбирают новые станции метро и Московского центрального кольца. Число пассажиров, выбирающих поездки на монорельсовой дороге, снизилось в 10 раз за последнее десятилетие, в то время как интервалы между поездами увеличились до 30 минут.
По данным властей Москвы, ежегодное содержание монорельсовой линии обходится бюджету в 800 млн рублей. При этом статистика по картам «Тройка» свидетельствует о крайне низкой востребованности этого транспорта среди жителей: всего 39 человек пользуются им регулярно. За день монорельсом пользуются не более 2 тыс. человек, причем основную часть составляют туристы. Для сравнения: канатная дорога на Воробьевых горах ежедневно перевозит более 8 тыс. пассажиров, что в 4 раза превышает показатели монорельса. А себестоимость перевозки одного пассажира на монорельсовой дороге достигает 1500 рублей, что в 20 раз превышает аналогичный показатель в метро.
Кроме того, инфраструктура и подвижной состав требуют масштабной модернизации — замена вагонов по предварительной оценке обойдется городскому бюджету в 20 млрд рублей, что эквивалентно стоимости 130 новых вагонов метрополитена.
Как в других странах модернизируют устаревшие транспортные пространства
В этом году эксперты Российского университета транспорта провели комплексное обследование московского монорельса и пришли к выводу, что его техническое состояние ненадежно. Специалисты предложили более рациональное решение — создать на месте устаревшей транспортной инфраструктуры современное общественное пространство — круглогодичный парк для прогулок. Этот подход уже доказал свою эффективность в мировых мегаполисах. Например:
- в Сеуле надземную автостраду превратили в красивый парк Sky Garden;
- в Сиднее бывшую железнодорожную ветку реконструировали в общественную зону Goods Line;
- в Нью-Йорке на месте старой железной дороги появился популярный парк-эстакада High Line.