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Microsoft меняет «экран смерти» в Windows 11

Microsoft обновляет механизм реакции на неожиданные перезапуски: в Windows 11 появится более понятный «экран смерти» и функция Quick Machine Recovery, которая автоматически восстановит работоспособность устройств без участия IT-специалистов.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
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Помните «синий экран смерти» у Windows? Забудьте: Microsoft объявила о масштабных изменениях в интерфейсе и функциональности оперативной системы Windows 11. Уже этим летом компания представит обновленный интерфейс «экрана смерти» и функцию автоматического восстановления Quick Machine Recovery (QMR).

Обновленный экран при аварийном завершении работы будет выполнен в черных тонах, получит укороченное сообщение о перезапуске и сохранит техническую информацию — но теперь в более понятной и лаконичной форме, соответствующей дизайну Windows 11. Такой подход, по мнению инженеров системы, упростит восприятие и ускорит возврат к работе.

QMR станет частью Windows Recovery Environment и поможет в случаях, когда устройство не может корректно перезапуститься. Если система сталкивается с несколькими подряд сбоями, она автоматически активирует механизм восстановления и применит нужные исправления без участия IT-специалистов. Это пригодится в корпоративной среде, где массовые сбои, как правило, ведут к долгому простою.

Функция будет включена по умолчанию на всех устройствах с Windows 11 Home. Владельцы Pro- и Enterprise-версий получат возможность управлять QMR через настройки и политики администрирования. Microsoft также планирует позже предоставить ИТ-отделам дополнительные инструменты для кастомизации восстановления.

Напомним, синий экран с кодом ошибки используется в Windows с 1985 года. В 2016 году в нем появился QR-код.