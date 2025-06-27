Microsoft меняет «экран смерти» в Windows 11

QMR станет частью Windows Recovery Environment и поможет в случаях, когда устройство не может корректно перезапуститься. Если система сталкивается с несколькими подряд сбоями, она автоматически активирует механизм восстановления и применит нужные исправления без участия IT-специалистов. Это пригодится в корпоративной среде, где массовые сбои, как правило, ведут к долгому простою.