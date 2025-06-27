Экс-начальника Госавтоинспекции Красноярского края задержали за взятку

По версии следствия, экс-сотрудник Госавтоинспекции края с марта по май 2024 года превысил свои должностные обязанности и дал незаконное указание своим подчинённым обеспечить жителю краевого центра гарантированную сдачу экзамена для получения водительских прав. В результате экзаменуемый незаконно стал обладателем водительского удостоверения.