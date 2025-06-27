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Экс-начальника Госавтоинспекции Красноярского края задержали за взятку

Он дал указание своим подчинённым обеспечить гарантированную сдачу экзамена для получения водительских прав жителям края.

Источник: РИА "Новости"

Экс-начальника Госавтоинспекции Красноярского края задержали за получение взятки. Об этом сообщило ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Мужчину обвиняют в получении взятки и превышении своих должностных полномочий. Возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, экс-сотрудник Госавтоинспекции края с марта по май 2024 года превысил свои должностные обязанности и дал незаконное указание своим подчинённым обеспечить жителю краевого центра гарантированную сдачу экзамена для получения водительских прав. В результате экзаменуемый незаконно стал обладателем водительского удостоверения.

За нелегальную услугу обвиняемый, по версии следствия, принял от 64-летнего мужчины, родственник которого получил водительское удостоверение, взятку в виде ремонта в квартире полицейского.

Следователи СК совместно с сотрудниками УФСБ при силовой поддержке Управления Росгвардии по Красноярскому краю задержали взяткодателя.

Экс-начальник сейчас находится под стражей.

В октябре прошлого года суд признал красноярского депутата Глискова виновным в получении взятки.