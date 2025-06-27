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В субботу в магазинах Калининградской области не будут продавать алкоголь

Ограничение не распространяется на заведения общепита.

В субботу, 28 июня, в магазинах Калининграда и области не будут продавать алкогольные напитки. Ограничение не распространяется на заведения общепита.

Торговлю спиртным запретили из-за Дня молодёжи. Соответствующие изменения в региональный закон «О розничной продаже алкогольной продукции» вступили в силу в декабре 2019 года.

Согласно документу, на территории Калининградской области нельзя торговать спиртным в последнюю субботу июня, в День защиты детей (1 июня), День знаний (1 сентября, а если праздник выпадает на выходные, то в следующий после 1 сентября рабочий день) и Всероссийский день трезвости (11 сентября).