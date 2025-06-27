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В Иркутской области состоялся фестиваль профессий

На нем объединили сферу образования и рынок труда.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области прошел фестиваль профессий. Организации и работодатели Приангарья представили свои карьерные предложения для школьников и студентов. Также свои программы обучения презентовали 30 учебных заведений. Желающие познакомились с разными сферами деятельности: от инженера до кинолога. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве региона.

— Работодатели и образовательные учреждения показали, какие перспективы ждут будущих специалистов в нашем регионе. Школьники и студенты попробовали себя в разных профессиях, — сообщил министр труда и занятости региона Кирилл Клоков.

Иркутский технический университет провел мастер-классы по теплоэнергетике и нефтегазовой отрасли. Медицинский университет обучил оказанию первой помощи.

В Ангарске будущие выпускники попробовали себя в роли поваров, строителей и IT-специалистов. Индустриальный техникум предоставил возможность попробовать себя в роли сварщика. В Тулуне и Зиме мероприятие организовали в формате костюмированного представления. А в Усолье-Сибирском участники посидели в пожарной машине и примерили полицейскую форму.