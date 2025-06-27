В Иркутской области состоялся фестиваль профессий

В Иркутской области прошел фестиваль профессий. Организации и работодатели Приангарья представили свои карьерные предложения для школьников и студентов. Также свои программы обучения презентовали 30 учебных заведений. Желающие познакомились с разными сферами деятельности: от инженера до кинолога. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве региона.