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В Омской области скоропостижно скончался атаман казачьего общества

Печальная весть пришла из села Генераловки Одесского района.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 27 июня, скончался 67-летний атаман Генераловского станичного казачьего общества Григорий Остапченко. Информацию о кончине атамана сообщил в своем телеграм-канале глава Одесского района.

«Печальная весть пришла в наш Одесский район. На 68-м году жизни скончался атаман Генераловского станичного казачьего общества Григорий Анатольевич Остапченко. Прощание с Григорием Анатольевичем состоится 28 июня 2025 года на мемориале у здания Генераловской школы с 12:00 до 13:30. Светлая память атаману Григорию Анатольевичу!», — написал Евгений Журавлев.

Григорий Остапченко был основателем Генераловского казачьего общества, возглавляя его более 25 лет. Одиннадцать лет назад «КП в Омске» писала о том, как делегация Минюста РФ во главе с замминистра Алу Алхановым посетила казачью станицу Генераловку и село Лукьяновка на юге Омской области.

Редакция «КП в Омске» выражает искреннее соболезнования родным и близким Григория Анатольевича Остапченко.