В Омской области скоропостижно скончался атаман казачьего общества

Григорий Остапченко был основателем Генераловского казачьего общества, возглавляя его более 25 лет. Одиннадцать лет назад «КП в Омске» писала о том, как делегация Минюста РФ во главе с замминистра Алу Алхановым посетила казачью станицу Генераловку и село Лукьяновка на юге Омской области.