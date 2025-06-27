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В Прикамье директора музея удостоили звания почетного гражданина

Решение приняла дума Октябрьского муниципального округа.

Дума Октябрьского муниципального округа своим решением присвоила звание «Почетный гражданин» четырем землякам. Одному из них почетный статус присвоили посмертно.

В числе удостоенных почетного звания оказался директор Октябрьского районного музея Сергей Целищев. Он возглавил учреждение в 2001 году.

Сергей Целищев стал инициатором археологических экспедиций, в которых на территории округа обнаружили две стоянки древнего человека, Петропавловский минеральный родник включен в «Геологическую энциклопедию Пермского края». В 2008 году музей вошел во Всероссийскую Книгу почета и Национальный реестр «Ведущие учреждения культуры России».

Звания «Почетный гражданин» также удостоили: Файрузу Исламову — за весомый вклад в сохранение культурных традиций и национальных обычаев татарского и башкирского народов; Ольгу Огородникову — за помощь военнослужащим, находящимся в зоне СВО; Владислава Егорова (посмертно) — за развитие хорового самодеятельного творчества, прославление малой Родины в своих стихах и песнях.