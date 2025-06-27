В Прикамье директора музея удостоили звания почетного гражданина

Звания «Почетный гражданин» также удостоили: Файрузу Исламову — за весомый вклад в сохранение культурных традиций и национальных обычаев татарского и башкирского народов; Ольгу Огородникову — за помощь военнослужащим, находящимся в зоне СВО; Владислава Егорова (посмертно) — за развитие хорового самодеятельного творчества, прославление малой Родины в своих стихах и песнях.