В Прикамье директора музея удостоили звания почетного гражданина

Дума Октябрьского муниципального округа своим решением присвоила звание «Почетный гражданин» четырем землякам. Одному из них почетный статус присвоили посмертно.
В числе удостоенных почетного звания оказался директор Октябрьского районного музея Сергей Целищев. Он возглавил учреждение в 2001 году.
Сергей Целищев стал инициатором археологических экспедиций, в которых на территории округа обнаружили две стоянки древнего человека, Петропавловский минеральный родник включен в «Геологическую энциклопедию Пермского края». В 2008 году музей вошел во Всероссийскую Книгу почета и Национальный реестр «Ведущие учреждения культуры России».
Звания «Почетный гражданин» также удостоили: Файрузу Исламову — за весомый вклад в сохранение культурных традиций и национальных обычаев татарского и башкирского народов; Ольгу Огородникову — за помощь военнослужащим, находящимся в зоне СВО; Владислава Егорова (посмертно) — за развитие хорового самодеятельного творчества, прославление малой Родины в своих стихах и песнях.