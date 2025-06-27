Билет на цирковое представление 2080 года продаёт новосибирец за полмиллиона

В Новосибирске на одном из популярных сайтов с объявлениями выставили на продажу билет, который позволит пocетить юбилeйную прoгpaмму, поcвящённую 200-летию Moскoвскoго Гoсударственнoгo циpка нa Цвeтном Бульваре в 2080 году. При этом лот был оценён в 500 тысяч рублей.
Продавец заверяет, что билет в единственном экземпляре разыграл среди посетителей директор цирка Максим Никулин в 1980 году, когда учреждение отметило своё 100-летие. Приглашение же было выдано в честь будущего 200-летнего юбилея. Подлинность товара можно подтвердить телевизионной записью и вырезкой из газеты.
В билете указаны точная дата представления, которое состоится 1 ноября 2080, а также ряд и место.
Объявление было размещено 23 июня. На момент публикации материала его просмотрели 13 тысяч 326 раз.
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Екатерина Павлюх