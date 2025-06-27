В Иркутской области открылся областной праздник «Сур-Харбан-2025»

В селе Оса Иркутской области стартовал традиционный культурно-спортивный праздник «Сур-Харбан». В этом году мероприятие проходит с участием команд из шести районов Усть-Ордынского округа и Ольхонского района. В программе запланированы соревнования по 11 спортивным дисциплинам с участием более 700 человек, а также конкурс патриотической песни. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.
«Сур-Харбан-2025» проходит в Год Защитника Отечества и посвящен 80-летию Великой Победы. Сегодня в рядах защитников страны и наши земляки — более трёх тысяч жителей округа приняли и принимают участие в специальной военной операции", — отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Мероприятие проводится при поддержке региональных властей. По данным организаторов, около 3 тысяч жителей округа принимают или принимали участие в специальной военной операции. В рамках праздника запланированы спортивные состязания, культурные мероприятия и чествование военнослужащих.