В Иркутской области открылся областной праздник «Сур-Харбан-2025»

В селе Оса Иркутской области стартовал традиционный культурно-спортивный праздник «Сур-Харбан». В этом году мероприятие проходит с участием команд из шести районов Усть-Ордынского округа и Ольхонского района. В программе запланированы соревнования по 11 спортивным дисциплинам с участием более 700 человек, а также конкурс патриотической песни. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.