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Омский регоператор ищет инспекторов на подработку

Региональный оператор ООО «Магнит» ищет сотрудников, которые будут следить за соблюдением правил обращения с отходами среди юридических лиц.

Источник: Om1 Омск

По словам исполнительного директора «Магнита» Дмитрия Третьякова, около 30% предприятий региона используют «серые» схемы, что является важным фактором в борьбе с нелегальным вывозом ТКО.

Ежегодно около 1 миллиона кубометров твёрдых коммунальных отходов вывозятся незаконно, что приводит к образованию свалок и ухудшает экологическую обстановку в области. Экономия достигается за счёт занижения объёмов отходов или отсутствия договоров с региональным оператором.

В обязанности новых сотрудников входит проверка наличия договоров на вывоз мусора у юридических лиц, проведение обходов и составление отчётов. Дмитрий Третьяков отмечает, что предлагается гибкий график и возможность выбора удобного времени для работы. Опыт не требуется, но важны ответственность и добросовестность.

Заработная плата составляет от 1500 до 2500 рублей в день с еженедельными выплатами. Это предложение может быть интересно студентам и незанятым жителям Омска.

Проблема нелегального вывоза мусора актуальна для всей страны. Согласно Федеральному закону № 89, с 2019 года вывозом ТКО занимаются только региональные операторы. Однако многие предприятия продолжают использовать нелегальные схемы, нарушая экологические нормы.

Работа инспекторов направлена на обеспечение законного обращения с ТКО, что позволит предотвратить образование несанкционированных свалок и улучшить состояние окружающей среды.