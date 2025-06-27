Омский регоператор ищет инспекторов на подработку

По словам исполнительного директора «Магнита» Дмитрия Третьякова, около 30% предприятий региона используют «серые» схемы, что является важным фактором в борьбе с нелегальным вывозом ТКО.
Ежегодно около 1 миллиона кубометров твёрдых коммунальных отходов вывозятся незаконно, что приводит к образованию свалок и ухудшает экологическую обстановку в области. Экономия достигается за счёт занижения объёмов отходов или отсутствия договоров с региональным оператором.
В обязанности новых сотрудников входит проверка наличия договоров на вывоз мусора у юридических лиц, проведение обходов и составление отчётов. Дмитрий Третьяков отмечает, что предлагается гибкий график и возможность выбора удобного времени для работы. Опыт не требуется, но важны ответственность и добросовестность.
Заработная плата составляет от 1500 до 2500 рублей в день с еженедельными выплатами. Это предложение может быть интересно студентам и незанятым жителям Омска.
Проблема нелегального вывоза мусора актуальна для всей страны. Согласно Федеральному закону № 89, с 2019 года вывозом ТКО занимаются только региональные операторы. Однако многие предприятия продолжают использовать нелегальные схемы, нарушая экологические нормы.
Работа инспекторов направлена на обеспечение законного обращения с ТКО, что позволит предотвратить образование несанкционированных свалок и улучшить состояние окружающей среды.