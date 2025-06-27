Омский регоператор ищет инспекторов на подработку

В обязанности новых сотрудников входит проверка наличия договоров на вывоз мусора у юридических лиц, проведение обходов и составление отчётов. Дмитрий Третьяков отмечает, что предлагается гибкий график и возможность выбора удобного времени для работы. Опыт не требуется, но важны ответственность и добросовестность.