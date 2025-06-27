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В Новосибирске на станции «Площадь Ленина» установлены новые турникеты

Старые турникеты прослужили более 30 лет.

Источник: Соцсети

На станции «Площадь Ленина» начали работать турникеты нового поколения — они поддерживают все типы карт и обеспечивают высокую пропускную способность. Это один из этапов масштабной модернизации метро, которую реализуют поэтапно. Об этом сообщает официальный канал мэра Новосибирска.

Старые турникеты прослужили более 30 лет. Сейчас на входах и выходах двух вестибюлей установлено 32 современных устройства отечественного производства. Работы по обновлению были выполнены за счёт средств метрополитена и обошлись в 42 миллиона рублей.

Новая система стала быстрее, безопаснее и комфортнее для пассажиров. В будущем планируется внедрение оплаты проезда по QR-коду и с помощью биометрии, включая функцию распознавания лиц.

Также рассматривается возможность установки нового оборудования и на других станциях метро.