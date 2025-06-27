«Выдержит любые нагрузки!»: новую брусчатку укладывают в Красноярске на Дзержинского

Как рассказали в мэрии, брусчатка такая же, как на проспекте Мира:
«Она не только долговечна, но и производится с помощью современных роботов-автоматов, которые контролируют каждую плитку. Все материалы сертифицированы, а прочность достигает более 90% — это значит, что они выдержат любые нагрузки!».
Подрядчик обещает выполнить работы быстро и минимизировать временные неудобства для горожан.
На тротуарах будет три функциональные зоны, как и на проспекте Мира: фасадная, техническая и транзитная. Специалисты говорят, что это сделает их более удобными и безопасными для пешеходов.
Выбор цвета для плитки на Дзержинского — темно-серая и светло-серая — в мэрии объяснили тем, что он придаст улице современный и стильный вид.