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«Выдержит любые нагрузки!»: новую брусчатку укладывают в Красноярске на Дзержинского

В Красноярске на улице Дзержинского приступили к укладке брусчатки — сегодня работы ведутся на участке от Карла Маркса до Урицкого.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

Как рассказали в мэрии, брусчатка такая же, как на проспекте Мира:

«Она не только долговечна, но и производится с помощью современных роботов-автоматов, которые контролируют каждую плитку. Все материалы сертифицированы, а прочность достигает более 90% — это значит, что они выдержат любые нагрузки!».

Подрядчик обещает выполнить работы быстро и минимизировать временные неудобства для горожан.

На тротуарах будет три функциональные зоны, как и на проспекте Мира: фасадная, техническая и транзитная. Специалисты говорят, что это сделает их более удобными и безопасными для пешеходов.

Выбор цвета для плитки на Дзержинского — темно-серая и светло-серая — в мэрии объяснили тем, что он придаст улице современный и стильный вид.