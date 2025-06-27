Таможенники изъяли у жителя Китая 190 правых кроссовок

По словам задержанного, обувь предназначалась для последующей продажи на одном из рынков Екатеринбурга. Но товар не был задекларирован, как того требуют таможенные правила при ввозе коммерческой продукции. Мужчина утверждает, что не знал о необходимости подачи декларации и не заметил информационные стенды в зоне контроля. К таможенным инспекторам он также не обращался.