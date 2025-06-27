Таможенники изъяли у жителя Китая 190 правых кроссовок

В международном аэропорту Кольцово (Екатеринбург) сотрудники таможни остановили иностранного пассажира, прилетевшего рейсом из Пекина. Как сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления, в багаже мужчины обнаружили 190 правых ботинок — разных цветов, размеров и из разных материалов. Все полупары находились в текстильных чемоданах, общий вес которых составил 61 килограмм.
По словам задержанного, обувь предназначалась для последующей продажи на одном из рынков Екатеринбурга. Но товар не был задекларирован, как того требуют таможенные правила при ввозе коммерческой продукции. Мужчина утверждает, что не знал о необходимости подачи декларации и не заметил информационные стенды в зоне контроля. К таможенным инспекторам он также не обращался.
Как пояснил начальник таможенного поста «Аэропорт Кольцово (пассажирский)» Сергей Боровик, характер груза, ассортимент и регулярность перемещений через границу указывают на коммерческое назначение товаров. В таких случаях требуется не только декларация, но и документы, подтверждающие безопасность продукции.
В отношении пассажира возбуждено административное дело по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров). Обувь направлена на товарную экспертизу, продолжается административное расследование. В таможенном управлении напомнили, что стенды с актуальной информацией о правилах провоза багажа расположены перед входом в зону таможенного контроля, а по всему аэропорту регулярно звучит аудиоинформирование пассажиров.