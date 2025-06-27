Молодежка «Крыльев» сыграет с «Сочи-М» в рамках 12 тура МФЛ 27 июня

В Сочи пройдет футбольный матч между командами «Крылья-М» и «Сочи-М». Игра назначена на 20:00 27 июня 2025 года.
Матч пройдет в рамках 12-го тура МФЛ. В 11-м туре на стадионе «Металлург» молодежка «Крыльев» встречалась с «Пари-НН-М». Игра запомнилась яркой голевой перестрелкой — обе команды смогли забить по 3 мяча.
А во взрослой команде самарцев происходят изменения — клуб покидает нападающий Иван Сергеев. Его связывают с московским «Динамо».
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