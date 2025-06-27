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В Новосибирске водителю троллейбуса № 29 грозит штраф в размере пяти тысяч

Он попытался проехать через железнодорожный переезд перед закрытием шлагбаума.

Источник: УГИБДД по Новосибирской области

В Новосибирске на переезде на 2-й Станционной улице троллейбус № 29 получил повреждения крыши из-за столкновения со шлагбаумом. Об этом сообщили очевидцы в телеграм-канале AST-54 Black.

По предварительной информации, водитель троллейбуса пытался проехать через железнодорожный переезд перед закрытием шлагбаума.

— 24-летнего мужчину, который управлял троллейбусом, оштрафовали за нарушение правил движения через железнодорожные пути, — отметили в пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирска.

Мужчине грозит штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев.