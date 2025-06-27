Ученые выяснили, почему кошки чаще спят на левом боку

Как объясняют авторы работы, такое поведение может быть связано с работой мозга. При пробуждении кошка, лежа на левом боку, воспринимает мир сначала левым глазом — а значит, информация поступает в правое полушарие мозга. Именно эта часть отвечает за пространственное восприятие, анализ угроз и координацию резких движений.