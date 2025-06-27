Ученые выяснили, почему кошки чаще спят на левом боку

Кошки предпочитают спать, лежа на левом боку — к такому выводу пришла международная группа ученых из Италии, Германии, Канады, Турции и Швейцарии. Результаты их исследования опубликованы в журнале Current Biology.
Исследователи проанализировали 408 оригинальных видеороликов на YouTube, где кошки были отчетливо видны и находились в состоянии сна на одном боку не менее десяти секунд. Оказалось, что примерно две трети животных спали именно на левой стороне.
Как объясняют авторы работы, такое поведение может быть связано с работой мозга. При пробуждении кошка, лежа на левом боку, воспринимает мир сначала левым глазом — а значит, информация поступает в правое полушарие мозга. Именно эта часть отвечает за пространственное восприятие, анализ угроз и координацию резких движений.
«Сон на левом боку позволяет животному быстрее среагировать на потенциальную опасность — например, на хищника или внезапный шум, — комментирует профессор Онур Гюнтюркюн из Рурского университета в Бохуме. — Это может быть частью эволюционного механизма защиты».
Кошки проводят во сне до 16 часов в сутки и в этот момент особенно уязвимы, поэтому подобное предпочтение может давать им преимущество в дикой среде, где важна скорость реакции после пробуждения.
В исследовании участвовали специалисты из Университета Бари Альдо Моро (Италия), Медицинской школы Гамбурга, Института биологии сельскохозяйственных животных (Германия), Университета Принца Эдуарда (Канада), Университета Кафкас (Турция) и Федерального ведомства по ветеринарной безопасности Швейцарии.