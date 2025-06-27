Врач-кардиолог из Самары рассказала о влиянии энергетиков на сердце подростков

Самарский кардиолог Елена Куракина поделилась с горожанами информацией о том, насколько сильно влияют энергетики на сердечно-сосудистую систему подростков.
Многие родители уверены, что подросткам нельзя пить энергетики. Почему вредно пить энергетические напитки и рассказывает медик.
Вот какие негативные последствия выделила врач:
— Учащенное сердцебиение и повышение давления;
— Аритмия;
— Негативное влияние на сердце при физнагрузках;
— Нарушения сна;
— Зависимость от кофеина.
Елена Куракина подытожила, что лучше вовсе не пить энергетики в подростковом возрасте.
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