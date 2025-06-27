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Путин поздравил два полка с присвоением наименования «гвардейский»

Путин поздравил бригаду и два полка с присвоением наименования «гвардейская».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил командование и личный состав 17-й бригады радиоэлектронной борьбы, 218-го танкового и 43-го морского штурмового авиационного полков с присвоением почетного наименования «гвардейская», отметив их профессионализм в ходе специальной военной операции, соответствующие телеграммы опубликованы на сайте Кремля.

«Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите отечества и государственных интересов России. Умелые и решительные действия личного состава полка в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма. Убеждён, что вы, воины-гвардейцы, будете и впредь хранить верность присяге, с честью служить родине, надёжно обеспечивать безопасность и мирную жизнь наших граждан», — говорится в поздравлениях.

Российский лидер пожелал командованию и личному составу этих полков крепкого здоровья и успехов.