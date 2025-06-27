Имущество бывшего замначальника управления Минобороны Васенина арестовали

По данным следствия, в 2022 году в ходе исполнения гособоронзаказа управлением имущества спецпроектов Минобороны был заключен многомиллионный контракт с ООО «Транслом» на оказание услуг по приемке вторичного сырья. Контроль за исполнением контракта возлагался на Васенина, который в 2022—2023 годах, предоставляя ложные документы о стоимости вторичного сырья, совершил хищение средств бюджета в сумме более 240 миллионов рублей.