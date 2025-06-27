Имущество бывшего замначальника управления Минобороны Васенина арестовали

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Имущество еще на 200 миллионов рублей арестовано у экс-главы управления имуществом специальных проектов Минобороны РФ Олега Васенина, обвиняемого в хищении более 240 миллионов рублей при выполнении гособоронзаказа, сообщает СК РФ.
«В целях обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий на принадлежащие Васенину ценные бумаги, инвестиционные продукты и денежные средства наложен арест еще на сумму более 200 миллионов рублей», — говорится в Telegram-канале ведомства.
О возбуждении дела против Васенина и наложении ареста на его имущество на сумму около 31 миллиона рублей СК сообщал в конце апреле и начале июня.
По данным следствия, в 2022 году в ходе исполнения гособоронзаказа управлением имущества спецпроектов Минобороны был заключен многомиллионный контракт с ООО «Транслом» на оказание услуг по приемке вторичного сырья. Контроль за исполнением контракта возлагался на Васенина, который в 2022—2023 годах, предоставляя ложные документы о стоимости вторичного сырья, совершил хищение средств бюджета в сумме более 240 миллионов рублей.
Васенин находится под стражей.