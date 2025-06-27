Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прикамца подозревают в хищении электроэнергии

В Красновишерском районе сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Пермскому краю и отдела МВД по Красновишерскому городскому округу в тесном взаимодействии с управлением экономической безопасности ПАО «Россети Урал» пресекли противоправную деятельность местного жителя 1983 года рождения.

В Красновишерском районе сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Пермскому краю и отдела МВД по Красновишерскому городскому округу в тесном взаимодействии с управлением экономической безопасности ПАО «Россети Урал» пресекли противоправную деятельность местного жителя 1983 года рождения.

Как сообщает ГУ МВД по Пермскому краю, мужчина, по версии правоохранителей, внес конструктивные изменения в электросчетчики. Эта модификация позволила фигуранту получить неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации и похищать электроэнергию, потребляя ее безучетно.

Оборудование, предназначенное для подключения и внесения изменений в электросчетчик, изъято. Согласно предварительному заключению специалистов ПАО «Россети Урал» — Пермэнерго, причиненный ущерб может составить несколько миллионов рублей.

Возбуждены уголовные дела по признакам неправомерного доступа к компьютерной информации и причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Они объединены в одно производство и переданы для дальнейшего расследования в СУ СКР по Пермскому краю.