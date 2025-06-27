Прикамца подозревают в хищении электроэнергии

В Красновишерском районе сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Пермскому краю и отдела МВД по Красновишерскому городскому округу в тесном взаимодействии с управлением экономической безопасности ПАО «Россети Урал» пресекли противоправную деятельность местного жителя 1983 года рождения.
Как сообщает ГУ МВД по Пермскому краю, мужчина, по версии правоохранителей, внес конструктивные изменения в электросчетчики. Эта модификация позволила фигуранту получить неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации и похищать электроэнергию, потребляя ее безучетно.
Оборудование, предназначенное для подключения и внесения изменений в электросчетчик, изъято. Согласно предварительному заключению специалистов ПАО «Россети Урал» — Пермэнерго, причиненный ущерб может составить несколько миллионов рублей.
Возбуждены уголовные дела по признакам неправомерного доступа к компьютерной информации и причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Они объединены в одно производство и переданы для дальнейшего расследования в СУ СКР по Пермскому краю.