Прикамца подозревают в хищении электроэнергии

Возбуждены уголовные дела по признакам неправомерного доступа к компьютерной информации и причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Они объединены в одно производство и переданы для дальнейшего расследования в СУ СКР по Пермскому краю.