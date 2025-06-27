С 1 сентября в российских школах начнут ставить оценки за поведение

Пока проект затронет 84 школы в семи субъектах — от Ленинградской до Луганской области. Оценки будут выставляться с 1-го по 8-й класс. Варианты — от зачета и незачета до пятиуровневой шкалы. Система должна стимулировать дисциплину и уважение к нормам межличностного общения, отметила замглавы Минпросвещения Ольга Колударова. Оценку будут ставить классные руководители при участии других педагогов.
Также с нового учебного года в школы поступит единое поурочное планирование и расписание, которое можно адаптировать под условия конкретной школы. Ведомство рассчитывает, что это поможет укрепить единое образовательное пространство.