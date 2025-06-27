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С 1 сентября в российских школах начнут ставить оценки за поведение

С 1 сентября в школах нескольких регионов России стартует пилотный проект по оценке поведения учеников. Об этом сообщили в Минпросвещения РФ по итогам заседания Всероссийского экспертного педагогического совета.

Источник: Freepik

Пока проект затронет 84 школы в семи субъектах — от Ленинградской до Луганской области. Оценки будут выставляться с 1-го по 8-й класс. Варианты — от зачета и незачета до пятиуровневой шкалы. Система должна стимулировать дисциплину и уважение к нормам межличностного общения, отметила замглавы Минпросвещения Ольга Колударова. Оценку будут ставить классные руководители при участии других педагогов.

Также с нового учебного года в школы поступит единое поурочное планирование и расписание, которое можно адаптировать под условия конкретной школы. Ведомство рассчитывает, что это поможет укрепить единое образовательное пространство.