В Калиниграде нашли янтарь с тараканом, которому 40 млн лет

Специалист-геммолог Янтарного комбината Анна Дугина отметила, что экспонат — самый крупный крупный представитель тараканообразных, который попадался янтарному комбинату за последние пять лет. Камень прекрасно сохранился, и включение хорошо видно. Похожих тараканов сегодня можно встретить разве что в тропиках, но этот — гость из эпохи эоцена.