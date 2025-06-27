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В Калиниграде нашли янтарь с тараканом, которому 40 млн лет

На Калининградском янтарном комбинате найден редкий инклюз с древним тараканом. Камень весом 7 граммов станет одним из главных лотов международного аукциона янтаря, который впервые пройдет в Москве на ВДНХ.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
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Источник: Калининградский янтарный комбинат

На Калининградском янтарном комбинате Госкорпорации Ростех обнаружен уникальный янтарь с полностью сохранившимся древним тараканом внутри. По оценке специалистов, возраст насекомого составляет от 35 до 40 миллионов лет. Камень будет выставлен на торги в рамках VIII Международного янтарного форума AmberForum25, который состоится 2 августа на ВДНХ в Москве.

Инклюз — так называют включения органического происхождения в янтаре — был найден во время ручной сортировки. Вес камня составляет всего 7 граммов, размеры — 41 на 21 миллиметр. Несмотря на скромные габариты, инклюз оказался особенно ценным: таракан из отряда Blattodea законсервирован у самой поверхности янтаря, что позволило рассмотреть детали его тела — тонкие крылья, лапки и голову.

Специалист-геммолог Янтарного комбината Анна Дугина отметила, что экспонат — самый крупный крупный представитель тараканообразных, который попадался янтарному комбинату за последние пять лет. Камень прекрасно сохранился, и включение хорошо видно. Похожих тараканов сегодня можно встретить разве что в тропиках, но этот — гость из эпохи эоцена.

Инклюзы образуются, когда насекомые или части растений попадают в еще жидкую смолу реликтовых деревьев. Со временем живица затвердевает, сохраняя «пленников» в идеальном состоянии на десятки миллионов лет. На современном производстве такие камни отбираются вручную — янтарь осматривают на свет, а затем при необходимости полируют, чтобы чётко увидеть внутреннее содержимое.